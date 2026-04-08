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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Spielcasino

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (07.04.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Spielcasino in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Um in das Innere eindringen zu können, hebelten die Täter die Haupteingangstür auf. Anschließend brachen sie mehrere Schubladen in verschiedenen Kassenbereichen auf und stahlen vier Geldkassetten, in denen sich insgesamt mehrere Tausend Euro befanden. Darüber hinaus knackten sie einen Spielautomaten und entwendeten das enthaltene Bargeld in Höhe einer weiteren vierstelligen Summe. Der hinterlassene Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber auch auf mehrere Tausend Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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