Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: Durchsuchungsbeschlüsse nach Bedrohungs- und Körperverletzungsdelikten vollstreckt - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung befindet sich ein 27-Jähriger seit dem 31.03.2026 in Untersuchungshaft. Gegen ihn und sieben weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 57 Jahren ermitteln die Staatanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wegen zweier Vorfälle, die sich bereits am 07.03.2026 und am 15.03.2026 ereignet hatten.

Aus noch nicht abschließend bekannter Ursache gerieten am 07.03.2026 gegen 02:40 Uhr mehrere Personen in einer Gaststätte in der Ziegeleistraße in Sindelfingen in Streit. Bei der Auseinandersetzung sollen nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt sechs Tatverdächtige auf drei Geschädigte eingewirkt haben. Der 27-Jährige soll dabei eine Schusswaffe durchgeladen und auf einen 23-Jährigen gezielt haben. Ferner soll er seinem Opfer mit der Pistole ins Gesicht geschlagen haben, wobei der 23-Jährige eine blutende Verletzung erlitt. Zwei weitere Geschädigte im Alter von 22 und 37 Jahren wurden von mehreren der Tatverdächtigen geschlagen und dadurch leicht verletzt. Die sechs Angreifer flüchteten nach der Tat aus der Gaststätte.

Gut eine Woche später kam es am 15.03.2026 zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Hirsauer Straße in Sindelfingen. Ein 24-Jähriger, der auch in die Tat am 07.03.2026 verwickelt gewesen sein soll, geriet dort zusammen mit einem 57-Jährigen in Streit mit zwei 29 und 31 Jahre alten Männern. Dabei soll der 24-Jährige ein Messer gezogen und damit mehrfach auf 31-Jährigen eingestochen haben, wobei er diesen schwer verletzte.

Nach intensiven Ermittlungen des Polizeireviers Sindelfingen und der Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt acht Tatverdächtige sowie einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. In einer konzertierten Aktion konnten am 31.03.2026 alle Durchsuchungsbeschlüsse durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie des Polizeipräsidiums Einsatz vollstreckt werden, wobei auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei eingesetzt war. Der 27-Jährige wurde im Rahmen der Durchsuchung angetroffen, vorläufig festgenommen und aufgrund des gegen ihn bestehenden Haftbefehls einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 27-Jährigen albanischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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