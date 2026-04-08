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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Jugendliche zündeln entlang der Würm

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag (07.04.2026) gegen 19:25 Uhr in die Maurener Straße nach Ehningen aus, nachdem Zeugen einen Brand festgestellt hatten. Im Bereich des Museumsradwegs konnten die Wehrkräfte insgesamt drei kleine Brandstellen ausfindig machen und diese direkt löschen. Hierbei entstand nur geringer Sachschaden. Die Zeugen berichteten von Jugendlichen, die in diesem Bereich gezündelt und abschließend in ein Waldstück geflüchtet sein sollen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten Streifegenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen drei Jugendliche feststellen, denen im weiteren Verlauf die Zündeleien zugeordnet werden konnten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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