Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Garage in Brand geraten - 15.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Samstag (04.04.2026) eine freistehende Garage im Falkenweg in Ludwigsburg-Eglosheim in Brand. Zeugen wurden hierauf aufmerksam und verständigten daraufhin gegen 03:10 Uhr die Feuerwehr. Die Bewohner des angrenzenden Einfamilienhauses wurden auf den Brand aufmerksam und verließen daraufhin selbstständig das Gebäude. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus der Garage fest. Die Wehrkräfte konnte das Feuer rasch löschen. Ein in der Garage abgestelltes Fahrzeug wurde durch die Einsatzkräfte ins Freie geschoben und verblieb unbeschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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