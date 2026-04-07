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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Kinder werfen Steine auf Fahrbahn - rund 6.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Von einer Brücke aus warfen zwei elfjährige Kinder am Montag (06.04.2026) gegen 12:50 Uhr mehrere Steine auf die Nord-Süd-Straße (K 1060) in Renningen. Hierbei trafen sie nach aktuellem Erkenntnisstand mindestens vier vorbeifahrende Fahrzeuge und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zeugen wurden auf die Kinder aufmerksam und verständigten daraufhin die Polizei. Alarmierte Einsatzkräfte stellten ein Kind vor Ort fest, dass nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Das zweite Kind konnte später ebenfalls ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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