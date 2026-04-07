Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Pflugfelden: Garagenbrand - rund 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (07.04.2026) rückten gegen 01:40 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus, nachdem ein Brand im Schulzentrum im Römerhügelweg in Pflugfelden gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus bislang ungeklärter Ursache eine freistehende, als Lagerräumlichkeit genutzte Garage in Brand geraten war. Diese brannte letztlich vollständig ab. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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