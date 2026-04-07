Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am Montag (06.04.2026) gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 1115 bei Mundelsheim. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 1115 in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes soll er sein Fahrzeug unvermittelt stark abgebremst haben und anschließend nach links auf einen Wanderparkplatz eingebogen sein. Ein dahinterfahrender 42-Jähriger Peugeot-Lenker musste daraufhin seinen Pkw stark abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Ein 60-jähriger Motorradlenker konnte sein Zweirad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Peugeot hinten auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradlenker und erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 42-Jährige Peugeot-Lenker sowie dessen 31-jährige Beifahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher soll nach kurzer Zeit von dem Wanderparkplatz unerlaubt davon gefahren sein. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeuglenker wurden von der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg aufgenommen und dauern an.

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