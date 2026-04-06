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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall nach vorangegangener Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es bereits am Ostersonntag (05.04.2026) gegen 11:40 Uhr zu einer Körperverletzung in Aidlingen gekommen war, wurde dem 30-jährigen alkoholisierten Täter die Fahrt mit seinem Pkw untersagt. Nach Abschluss der Maßnahmen begab er sich zu seinem Pkw Tesla und konnte gegen 13:50 Uhr durch eine Polizeistreife in Aidlingen fahrend in diesem beobachtet werden. Als dieser erneut einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte er stark, fuhr zeitweise mit weit überhöhter Geschwindigkeit, missachtete dabei jegliche Anhaltesignale und geriet schlussendlich außer Sicht. Da weitere Gefahrensituationen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die Verfolgung zunächst abgebrochen. Späteren Ermittlungen zufolge überholte der Flüchtende außer Sicht zwei unbeteiligte Pkw, verunfallte an einer Verkehrsinsel am Ortsausgang von Aidlingen (K1001/K1006) Richtung Dagersheim und setzte seine Fahrt weiterhin unbeirrt fort. Wenig später konnte der Tesla auf der L1183 in Richtung B464 und BAB A81 erneut festgestellt werden. Der Pkw fuhr in der Folge auf die BAB81 Richtung Stuttgart auf. Auch hier missachtete er erneut jegliche Anhaltesignale, überholte teilweise rechts, um sich von der nachfolgenden Streifenbesatzung zu entfernen. Schließlich verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle Böblingen-Nord und hielt in einer Parkbucht an. Bei der anschließenden Kontrolle konnte sowohl eine Alkohol- als auch Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Pkw machen können, insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die der flüchtende Pkw überholte, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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