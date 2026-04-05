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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit einer schwer verletzten Person in der Heinkelstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Karsamstag, 04.04.2026, um ca. 13:30 Uhr befuhr nach bisherigem Ermittlungsstand der 67-jährige Fahrer eines Audi A4 die Heinkelstraße aus Richtung der B27 kommend in Richtung des Einkaufszentrums. Der 34-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr mutmaßlich vom Parkplatz des Einkaufszentrums ab und wollte links in die Heinkelstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 66-jährige Beifahrerin des Audi wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Der Fahrer des Audi sowie der Fahrer und die beiden Beifahrer des VW, 30 und 7 Jahre alt, wurden nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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