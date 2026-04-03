Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Möglingen und des Polizeipräsidium Ludwigsburg: Trinkwasserverunreinigung Möglingen

Ludwigsburg (ots)

Am späten Nachmittag des 02.04.2026 wurde das Trinkwassers im Wohngebiet "Löscher" in Möglingen verunreinigt. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es in Möglingen zu einer illegalen Entsorgung von einer größeren Menge einer bislang unbekannten Flüssigkeit in einem Nebenschacht im Bereich des dortigen Wasserturms. Auf die Pressemitteilung der Gemeinde Möglingen wird verwiesen. https://www.moeglingen.de/aktuelles/Aktuell?view=publish&item=article&id=1647

Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes am Wasserturm Möglingen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel.: 07142 405 402 oder per Mail an: LUDWIGSBURG.PP.SD.ZE.GU@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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