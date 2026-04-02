Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Das Polizeipräsidium Ludwigsburg freut sich über Verstärkung: 119 Polizistinnen und Polizisten empfangen

Ludwigsburg (ots)

"Wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben schon auf Sie gewartet!", betonte der Leiter der Schutzpolizeidirektion, Leitender Polizeidirektor Erwin Grosser, in Vertretung der Leitung der Dienststelle am 1. April 2026 bei der feierlichen Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. Bereits zum 1. März traten 16 Polizistinnen und Polizisten im mittleren Polizeivollzugsdienst nach erfolgreicher Absolvierung ihrer Ausbildung an der Hochschule für Polizei in das Berufsleben ein. Zum 1. April folgten nun weitere 64 Absolventinnen und Absolventen des Studiums zum gehobenen Polizeivollzugsdienst, die zukünftig das Polizeipräsidium Ludwigsburg tatkräftig unterstützen werden. Ebenso kehrten 28 Kolleginnen und Kollegen zurück, die bereits im mittleren Polizeivollzugsdienst dem Polizeipräsidium Ludwigsburg angehörten und nach bestandenem Studium ihren Dienst nun in der gehobenen Laufbahn wiederaufnehmen. Darüber hinaus wurden 11 Polizistinnen und Polizisten im Rahmen des landesweiten Versetzungsverfahrens auf eigenen Wunsch zum Polizeipräsidium Ludwigsburg versetzt. Die Verstärkung durch die Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst nun bei den unterschiedlichen Organisationseinheiten verrichten, wird bereits sehnsüchtig erwartet. Neben den Neuzugängen sind aber auch Abgänge zu verzeichnen. So verließen 41 Beamtinnen und Beamte das Präsidium zu den Stichtagen 1. März und 1. April 2026. "Sie haben sich für einen herausfordernden und vielfältigen Beruf entschieden, der manchmal auch Risiken birgt. Bitte haben Sie stets Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen im Blick und kommen Sie unversehrt von jedem Einsatz zurück", gab Erwin Grosser den Polizistinnen und Polizisten bei seiner Begrüßung mit auf den Weg und wünschte ihnen alles Gute für ihren Start beim Polizeipräsidium Ludwigsburg.

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