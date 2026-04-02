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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: vier Tatverdächtige nach Einbruch in Wertstoffhof festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Vier zunächst unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Mittwoch (01.04.2026) gegen 21:40 Uhr rechtswidrig Zutritt zu einem Wertstoffhof in der Margarete-Steiff-Straße in Bönnigheim. Dort öffneten Sie mehrere Container und stellten Fahrräder, Fernsehgeräte sowie verschiedene elektronische Komponenten und Kabel zum Diebstahl bereit. Beim Eintreffen der von einem Zeugen verständigten Polizei ergriffen die Männer zunächst mit einem kleinen Teil der Beute zu Fuß die Flucht, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurde die Festnahme bis zum Folgetag aufrechterhalten, anschließend wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Wert des bereitgestellten Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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