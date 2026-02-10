PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kein Pressebericht! Information für die Presse

Iserlohn (ots)

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn ist nicht mehr durchgängig für Rückfragen der Presse erreichbar. Deshalb wurde eine neue Rufnummer eingerichtet, die wie folgt für Presseanfragen geschaltet wird:

6:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie in besonderen Einsatzlagen.

Die Rufnummer lautet: 02371 217- 3355

Außerhalb dieser Zeiten sind telefonische Presseauskünfte nicht möglich. An Einsatzstellen mit erhöhtem Medieninteresse steht in aller Regel ein Ansprechpartner (Einsatzleiter / Pressesprecher)für Auskünfte zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Christopher Rosenbaum
Telefon: 02371 / 806- 7300
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

