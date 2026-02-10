Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kein Pressebericht! Information für die Presse

Iserlohn (ots)

Die Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn ist nicht mehr durchgängig für Rückfragen der Presse erreichbar. Deshalb wurde eine neue Rufnummer eingerichtet, die wie folgt für Presseanfragen geschaltet wird:

6:00 Uhr bis 22:00 Uhr sowie in besonderen Einsatzlagen.

Die Rufnummer lautet: 02371 217- 3355

Außerhalb dieser Zeiten sind telefonische Presseauskünfte nicht möglich. An Einsatzstellen mit erhöhtem Medieninteresse steht in aller Regel ein Ansprechpartner (Einsatzleiter / Pressesprecher)für Auskünfte zur Verfügung.

