Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Drüpplingsen

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am 16.01.2025 trafen sich die Ehrenabteilung, die Unterstützungseinheit und die Aktiven der Löschgruppe Drüpplingsen sowie der Spielmannszug im Dorfgemeinschaftshaus zur Jahresdienstbesprechung. Zu Gast waren der stellv. Leiter der Feuerwehr (Christopher Rosenbaum), der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr (Peter Korte), die Löschzugführung Nord (Matthias Söhnel u. Christian Loos). Die Löschgruppe freute sich im Jahr 2025 über ein neues Mitglied in der aktiven Einheit sowie ein Mitglied in der Unterstützungseinheit und kommt so auf 32 aktive Einsatzkräfte und 16 Mitglieder in der Unterstützungseinheit. Insgesamt zählt die Löschgruppe zum Jahresende 61 Kameradinnen und Kameraden, die sich ehrenamtlich engagieren. Die Löschgruppe hatte im letzten Jahr mit rund 45 Übungsdiensten, 24 Veranstaltungen, 8 Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen viel Programm. Dazu kamen 26 Einsätze, darunter waren unwetterbedingte Einsätze, Kaminbrände, Waldbrände, Verkehrsunfälle, ein Industriebrand in Sümmern sowie der Einsatz zur Bergung einer Person aus der Ruhr. Auch die Ehrenabteilung konnte im Jahr 2025 wieder diverse Termine gemeinsam wahrnehmen und mit Rat und Tat auf Veranstaltungen und bei Übungsdiensten mit Fachwissen und Erfahrung unterstützen. Neben einer Überstellung in die Ehrenabteilung gab es auch einige Beförderungen und Ehrungen. Calum McGoldrick wurde zum Feuerwehrmann, Jan Lewe zum Oberbrandmeister, Marcel Karnath zum Oberfeuerwehrmann und Florian Balkenhoff zum Brandinspektor befördert. Alexander Kons konnte das Feuerwehr-Ehrenabzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen in silber für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr und Peter Leimbach sowie Holger Witt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr verliehen werden. Christian Balkenhoff wurde nach erfolgter Anhörung im Dezember für weitere sechs Jahre zum Löschgruppenführer der Löschgruppe Drüpplingsen bestellt. Weiterhin gab es einen Wechsel in der Löschzugführung Nord der Freiwilligen Feuerwehr. Matthies Söhnel gab sein Amt an Christian Loos weiter. Zudem wurde Florian Balkenhoff zum neuen stellv. Zugführer des Löschzuges Nord der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn bestellt. In 2026 freut sich die Löschgruppe bereits auf einige geplante Termine, wobei zwei Veranstaltung besondere Aufmerksamkeit verdienen, wie das traditionelle Himmelfahrtsbiwak auf dem Dorfplatz in Düpplingsen und dem Kreisleitungsnachweis der Feuerwehren im Märkischen Kreis, der in diesem Jahr in Iserlohn ausgerichtet wird.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell