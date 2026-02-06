PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Iserlohn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand einer Gartenhütte in voller Ausdehnung

FW-MK: Brand einer Gartenhütte in voller Ausdehnung
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Mehrere Passanten meldeten am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr eine brennende Gartenhütte an der Westfalenstraße. Bei Eintreffen des erstalarmierten Tanklöschfahrzeuges der Berufsfeuerwehr stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand und drohte auf umliegende Vegetation überzugreifen, weshalb der restliche Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert wurden.

Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt, welche anschließend auch noch Nachlöscharbeiten mit Schaum durchführten.

Der Einsatz war nach knapp 90 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Joel Remscheidt
Telefon: 02371 / 8066
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Iserlohn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Iserlohn
Weitere Meldungen: Feuerwehr Iserlohn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren