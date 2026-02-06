Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand einer Gartenhütte in voller Ausdehnung

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Mehrere Passanten meldeten am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr eine brennende Gartenhütte an der Westfalenstraße. Bei Eintreffen des erstalarmierten Tanklöschfahrzeuges der Berufsfeuerwehr stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand und drohte auf umliegende Vegetation überzugreifen, weshalb der restliche Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert wurden.

Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt, welche anschließend auch noch Nachlöscharbeiten mit Schaum durchführten.

Der Einsatz war nach knapp 90 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell