POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz
Ludwigsburg (ots)
Am Mittwoch (01.04.2026) wurde zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr ein Fiat Punto beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Leonberger Straße in Sindelfingen geparkt war. Eine unbekannte Person streifte vermutlich beim Ausparken mit einem Pkw die rechte Fahrzeugseite des Fiat, wodurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Hinweise zu der unfallflüchtigen Person werden beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.
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