POL-LB: Ditzingen: BMW beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (02.04.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Praxis in der Güntterstraße in Marbach am Neckar ein. Um in das Innere zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Haupteingangstür auf. Anschließend brachen sie in der Praxis eine weitere Tür auf, so dass sie in einen Raum vordringen konnten, in dem sich ein Möbeltresor befand. Diesen öffneten die Täter ebenfalls ...

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