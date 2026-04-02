POL-LB: Ditzingen: BMW beschädigt und weggefahren
Ludwigsburg (ots)
Einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro hinterließ eine unbekannte Person, die am Donnerstag (02.04.2026) zwischen 08:30 Uhr und 12:15 Uhr vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Bank in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen einen geparkten BMW beschädigte und wegfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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