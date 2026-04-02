Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 32-Jähriger mehrmals mit exhibitionistischen Handlungen in Erscheinung getreten

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag (27.03.2026) meldete eine 24-Jährige einen Mann, der sich vor ihr entblößt habe. Die junge Frau wartete gegen 12.00 Uhr an einer Bushaltestelle im Diezenhaldenweg in Böblingen, als sich ein zunächst unbekannter Mann ihr näherte und sie am Bein berührte. Dieser kam der Aufforderung, wegzugehen, zunächst nach, kehrte dann aber zurück und entblößte sein Glied vor der 24-Jährigen und fasste es auch an. Daraufhin ging die Frau weg und verständigte die Polizei, die den 32-Jährigen kurz darauf identifizieren und feststellen konnte.

Am Dienstag (31.03.2026) hielt sich der 32-Jährige gegen 13.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Herrenberger Straße auf. Dort konsumierte er mutmaßlich alkoholische Getränke und begab sich in den Verlaufsraum, wo sich eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin befand. Abermals entblößte der 32-Jährige dort sein Glied und fasste es an. Die Polizei konnte den Mann noch vor Ort feststellen und brachte ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Böblingen. Für den Tankstellenbereich wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, gegen welchen er gegen 15.15 Uhr verstieß. Daraufhin wurde der 32-Jährige für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen.

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