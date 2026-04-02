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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 60-Jährige fährt unter Alkoholeinfluss gegen parkende Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Eine 60-Jährige war am 01.04.2026 kurz vor 23:00 Uhr mit ihrem BMW auf der Schulze-Delitzsch-Straße in Markgröningen unterwegs. Beim Versuch, eine scharfe Linkskurve zu fahren und zu wenden, verlor sie mutmaßlich infolge alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über ihren BMW, fuhr in den Hof einer Autowerkstatt und prallte dort gegen einen geparkten Ford. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford gegen einen VW-Transporter und dieser gegen einen VW Käfer geschoben. Die Autofahrerin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 18.000 Euro. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei der 60-Jährigen ergab eine Atemalkoholkonzentration von gut 1,6 Promille, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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