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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Gasflaschen aus Wohnmobil gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Mittwoch (25.03.2026) und Dienstag (31.03.2026) in Weil der Stadt - Merklingen ihr Unwesen. Dort hebelten die Unbekannten die Servicekappe eines in der Simmozheimer Straße geparkten Wohnmobils auf und entwendeten zwei dort installierte Gasflaschen im Wert von insgesamt etwa 360 Euro. Der Sachschaden am Wohnmobil wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Weil der Stadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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