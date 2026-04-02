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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Transporter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (31.03.2026) entwendeten noch unbekannte Täter einen Fiat Ducato, der in der Ernst-Abbe-Straße in Weil im Schönbuch geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 15.000 Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Schönaich die Tel. 07031 67700-0 sowie die E-Mail-Adresse boeblingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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