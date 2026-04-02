Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall zwischen Fußgängerin und Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Mittwoch (01.04.2026) auf dem Parkplatz eines Discounters in der Jakobstraße in Kornwestheim ereignet hat. Eine 41-jährige Frau war dort kurz vor 19:00 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Zeitgleich parkte ein 62-jähriger Renault-Fahrer vorwärts aus einer Parklücke aus. Die 41-Jährige gab an, dabei von dem Pkw gestreift und leicht verletzt worden zu sein. Der 62-Jährige wiederum konnte eigenen Angaben zufolge keinen Zusammenstoß wahrnehmen. Die Fußgängerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer wurde nicht verletzt, am Pkw wurde keine Beschädigung festgestellt. Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

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