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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Brand in einer Wellpappenanlage

Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 08:36 Uhr kam es in einer Wellpappenanlage einer Firma in der Industriestraße zu einer Brandentwicklung. Der Brand konnte durch die Mitarbeiter eigenständig gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr war für weitere Arbeiten und Überprüfungen vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Bakum - Verpuffung / Kleinkind schwer verletzt

Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 17:20 Uhr kam es bei Kfz-Arbeiten in einer Bakumer Garage zu einer Verpuffung, bei welcher ein 1-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Das Kind wurde mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte ist derzeit noch nicht geklärt.

Vechta - Brand einer Fritteuse

Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 19:53 Uhr kam es zu einem Brand einer Fritteuse in einem Wohnhaus in der Brägelmannstraße. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Goldenstedt - 28-Jähriger mit 54 km/h zu viel unterwegs

Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 22:07 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei Vechta eine sog. Messung durch Hinterherfahren durch. Ein 28-jähriger Goldenstedter befuhr mit seinem Pkw die Vechtaer Straße mit 104 km/h (nach Toleranzabzug) bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften. Der 28-Jährige konne kontrolliert werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall / Verursacher ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Am Donnerstag, 19. März 2026 14:24 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Holtruper Straße und beabsichtigte in die Straße Grevenkamp abzubiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Drogenvortest ergab eine Beeinflussung hinsichtlich Amphetamin und Metamphetamin. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. März 2026 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw, VW Transporter in weiß, welcher auf einem Parkplatz vor einem Friseursalon abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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