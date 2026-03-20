Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Verkehrsunfallflucht
Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 07:35 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Trecker einen entgegenkommenden Pkw. Eine 18-jährige Barßelerin befuhr mit ihrem Pkw die Barßeler Straße, im Bereich einer Kurve kam der derzeit unbekannte Treckerfahrer auf ihre Fahrbahn und es kam zu einer Berührung. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
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