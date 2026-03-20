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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 07:35 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Trecker einen entgegenkommenden Pkw. Eine 18-jährige Barßelerin befuhr mit ihrem Pkw die Barßeler Straße, im Bereich einer Kurve kam der derzeit unbekannte Treckerfahrer auf ihre Fahrbahn und es kam zu einer Berührung. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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