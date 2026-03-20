Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 19:01 Uhr befuhr ein 16-jähriger Cloppenburger mit einem Kleinkraftrad unter anderem die Sevelter Straße mit zeitweise über 100 km/h. Beim Erblicken der Polizei flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit. Durch die Einsatzkräfte konnte das Versicherungskennzeichen des Kleinkraftrades abgelesen werden. Der 16-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Zudem wurde ein Verfahren wegen des Verdachts eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell