Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Friesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein 78-jähriger Fahrer eines Dacia war am Mittwochnachmittag (01.04.2026) gegen 16:30 Uhr in der Friesenstraße in Ludwigsburg-Oßweil unterwegs. Mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls kam der 78-Jährige auf Höhe der Murrhardter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er zunächst einen 63-jährigen Motorradfahrer touchierte und in der Folge zwei geparkte Fahrzeuge der Marke Skoda und VW streifte. Der 63-Jährige verlor durch den Zusammenstoß mit dem Dacia das Gleichgewicht, stieß mit seinem Motorrad gegen einen geparkte Opel und stürzte schließlich auf den Gehweg. Der 63-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 78-Jährige wurde zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Ein in Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 63-jährigen Motorradfahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von gut 0,4 Promille. An dem Yamaha-Motorrad sowie den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

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