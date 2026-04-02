Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in eine Praxis

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (02.04.2026) brachen noch unbekannte Täter in eine Praxis in der Güntterstraße in Marbach am Neckar ein. Um in das Innere zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Haupteingangstür auf. Anschließend brachen sie in der Praxis eine weitere Tür auf, so dass sie in einen Raum vordringen konnten, in dem sich ein Möbeltresor befand. Diesen öffneten die Täter ebenfalls gewaltsam und stahlen einen vierstelligen Geldbetrag daraus. Anschließend machten sie sich aus dem Staub. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

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