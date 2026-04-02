Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Straße Im Vogelsang

Horber Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Donnerstag (02.04.2026) gegen 10:40 Uhr ein Gespann aus Pkw mit Wohnanhänger beobachten, welches auf der Straße Im Vogelsang in Herrenberg fuhr. Die unbekannte Person am Steuer bog mit dem Gespann in die Horber Straße ab, streifte dabei aber eine Verkehrsampel und beschädigte das Signallicht für Radfahrende. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt in Richtung Horb unvermindert fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise zum Zugfahrzeug liegen nicht vor, der Wohnwagen war weiß und trug Böblinger Kennzeichen (BB). Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

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