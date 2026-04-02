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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Trickdiebstahl in Friseursalon

Ludwigsburg (ots)

Gegen 10.30 Uhr betraten ein Mann und eine Frau am Donnerstag (02.04.2026) einen Friseursalon in der Straße "Im Zwinger" in Leonberg. Dort täuschten sie Interesse an einer Haarcoloration vor. Als der Mann sich plötzlich unberechtigt in den privaten Bereich des Salons begab, verließ die Friseurin die Theke, um ihm hinterherzugehen. Anschließend verließ das Pärchen den Salon wieder und die Friseurin bemerkte das Fehlen mehrerer Hundert Euro aus der Kasse.

Der Täter wird als Ende 30 mit längerem Bart und dunklen Haaren beschrieben.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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