Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidiums Ludwigsburg:

Ludwigsburg (ots)

Durchsuchung- und Festnahmeaktion nach erpresserischem Menschenraub am 16.03.2026 in Besigheim-Ottmarsheim - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führte am Donnerstagmorgen (02.04.2026) eine Durchsuchungs- und Festnahmeaktion an mehreren Objekten in den Landkreisen Ludwigsburg und Heilbronn sowie im Rems-Murr-Kreis durch, nachdem es am 16.03.2026 in Besigheim-Ottmarsheim zu einem erpresserischen Menschenraub gekommen sein soll. Zwei 24 und 21 Jahre alte Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Am Abend des 16.03.2026 sollen die beiden Tatverdächtigen einem 28 Jahre alten Geschäftsführer einer Firma im Gewerbegebiet "Ottmarsheimer Höhe" aufgelauert und ihn überwältigt haben. Anschließend soll er gefesselt und jedenfalls teilweise im Kofferraum seines eigenen Fahrzeugs zu seiner Wohnanschrift in einer Gemeinde im Landkreis Heilbronn verbracht worden sein. Unter Androhung von Gewaltanwendung sollen die Tatverdächtigen die Herausgabe von Kontodaten und auch Zugangscode zu einem Tresor erlangt und Wertgegenstände wie Schmuck, Bargeld und auch hochwertige Kleidung mitgenommen haben. Am frühen Morgen des 17.03.2026 soll der 28-Jährige schließlich im Bereich eines asphaltierten Feldwegs nahe der Landesstraße 1126 bei Steinheim an der Murr von den Tatverdächtigen zurückgelassen worden sein. Dort traf der leicht verletzte 28-Jährige schließlich auf eine Fahrradfahrerin, mit deren Hilfe er die Polizei alarmierte. Eine erste Pressemitteilung hierzu wurde am 18.03.2026 veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6238523.

Im Zuge der sich anschließenden polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen die beiden 24 und 21 Jahre alten Männer, die in der Vergangenheit im Unternehmen des 28-Jährigen beschäftigt waren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn hierauf Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle u.a. wegen erpresserischen Menschenraubs gegen beide Tatverdächtige.

Die Durchsuchungen der Wohnungen der Männer in Beilstein und Heilbronn am Morgen des 02.04.2026 förderten Gegenstände zutage, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Hierunter befanden sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auch Gegenstände, die dem 28-Jährigen geraubt worden sein dürften. Die Auswertung dauert derzeit an.

Neben der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren auch die Polizeipräsidien Heilbronn und Aalen sowie Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz an den Maßnahmen beteiligt.

Am Donnerstagnachmittag (02.04.2026) wurden der 24 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und der 21-jährige bulgarische Staatsangehörige dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte die bereits erlassenen Haftbefehle in Vollzug und wies die beiden Tatverdächtigen in Justizvollzuganstalten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell