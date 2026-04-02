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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 1. Meldung zu Wohnhausbrand in Dagersheim

Ludwigsburg (ots)

Gegen 14.45 Uhr rückte die Feuerwehr am Donnerstag (02.04.2026) in die Mühlgasse in Böblingen-Dagersheim aus, nachdem dort der Brand einer Garage gemeldet worden war. Schnell griffen die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Vier Personen, die sich noch im Gebäude befanden, konnten dieses selbstständig verlassen. Ein Mann erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge Verletzungen.

Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern derzeit (16:00 Uhr) noch an. Die angrenzende Straße ist voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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