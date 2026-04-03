Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 2. Meldung zu Wohnhausbrand in Dagersheim

Ludwigsburg (ots)

Auf die Ursprungsmeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6248972) wird verwiesen. Korrekterweise befanden sich bei Brandausbruch lediglich drei Personen im Gebäude. Bei dem verletzten Mann handelte es sich um einen 58-jähriger Bewohner, der mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zwei weitere Bewohner im Alter von 18 und 31 Jahren blieben unverletzt und kamen in ihrem privaten Umfeld unter. Eine vierte, dort gemeldete Person war nicht vor Ort. Die Schadenshöhe wird zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr hat eine Brandwache eingerichtet. Vereinzelte Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch die ganze Nacht andauern. Der Verkehr rund um die Brandörtlichkeit ist wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur Ursache dauern ebenfalls noch an. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst mit starken Kräften und psychosozialem Betreuungspersonal vor Ort.

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