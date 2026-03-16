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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht in Niederbieber, Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am 16.03.2026 kam es gegen 14:15 Uhr zu einer Unfallflucht in der Melsbacher Straße in Neuwied-Niederbieber. Der flüchtige Unfallverursacher dürfte dabei die Melsbacher Straße aus Melsbach kommend in Fahrtrichtung Aubachstraße befahren haben. Beim Vorbeifahren an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit.

Beim Verursacher dürfte es sich um einen schwarzen Skoda Karoq oder Skoda Kodiaq handeln.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631 8780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631/878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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