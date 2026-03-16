Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl eines E-Bikes
Niederbreitbach (ots)
Am Montagnachmittag, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde in der Weihergasse Niederbreitbach ein Herren-E-Bike der Marke Giant aus einer Garage entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
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Telefon: 02631-878-0
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