Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines E-Bikes

Niederbreitbach (ots)

Am Montagnachmittag, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde in der Weihergasse Niederbreitbach ein Herren-E-Bike der Marke Giant aus einer Garage entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

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