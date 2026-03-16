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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines E-Bikes

Niederbreitbach (ots)

Am Montagnachmittag, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde in der Weihergasse Niederbreitbach ein Herren-E-Bike der Marke Giant aus einer Garage entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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