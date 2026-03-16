Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Versuchter Einbruch
Woldert (ots)
Am Montagnachmittag, im Zeitraum von 16:30 und 17:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Woldert zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
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56587 Straßenhaus
Telefon: 02634-9520
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