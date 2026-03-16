Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugensuche nach Fahrt in Schlangenlinien

Wallmenroth (ots)

Am Sonntag, 15.03.2026, meldete ein Zeuge der PI Betzdorf gegen kurz nach 9 Uhr einen hellblauen Renault Twingo mit AK-Kennzeichen, welcher in starken Schlangenlinien auf der B 62 in Fahrtrichtung Betzdorf unterwegs gewesen sein soll. Dabei soll das Fahrzeug auch immer wieder in den Gegenverkehr geraten, oder beinahe in geparkte Fahrzeuge gefahren sein.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug und dessen 80-jährige Fahrerin zeitnah einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, und der Führerschein der 80-jährigen beschlagnahmt.

Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte der gemeldeten Fahrt sich unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.

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