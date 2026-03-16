Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle
Mammelzen (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 12.03.2026, 18.00 Uhr, bis Freitag, 13.03.2026, 08.00 Uhr, kam es in Mammelzen, Siegener Straße, zu einer Sachbeschädigung. Hierbei zerstörten bislang unbekannte Täter an der Bushaltestelle "An der Ziegelhütte" eine Scheibe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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