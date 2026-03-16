POL-PDNR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Bad Hönningen (ots) - Am Mittwochnachmittag, den 11.03.2026, kam es im Bereich der Hauptstraße Einmündung zur Straße "Auf dem Plänzer" zu einem Verkehrsunfall als eine Fußgängerin die Fahrbahn überquerte. Ein Fahrradfahrer fuhr die Fußgängerin an, die in Folge dessen stürzte und sich verletzte. Der Fahrradfahrer hielt an und flüchtete kurz darauf vom Unfallort ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu ...

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