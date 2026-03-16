Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikt vom 04.03.2026 nun in Untersuchungshaft

Betzdorf (ots)

Mit Pressemeldung vom 05.03.2026, abzurufen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6229524, erbat hiesige Dienststelle Zeugenhinweise zu einem Körperverletzungsdelikt, welches sich am Vortag im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofs ereignet hatte.

Mit Pressemeldung vom 11.03.2026, abzurufen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6233227, wurde sodann mitgeteilt, dass der Tatverdächtige identifiziert werden konnte.

Nach intensiven Ermittlungen des Gemeinamen Sachgebiets Jugend der PI Betzdorf, wurde beim zuständigen Amtsgericht Koblenz ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, welcher in der Folge entsprechend erlassen wurde.

Eine Fußstreife der PI Betzdorf konnte den 19-jährigen in den Abendstunden des 13.03.2026 in der Betzdorfer Innenstadt antreffen und kontrollieren. Aufgrund des bestehenden Untersuchungshaftbefehls wurde der Beschuldigte vor Ort festgenommen, und nach Vorführung beim Amtsgericht Koblenz in eine Jugendhaftanstalt verbracht.

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