Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen in Niederbreitbach

Neuwied (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Bereich des Spielplatzes in Niederbreitbach im Zeitraum von 09.03.2026 bis zum 13.03.2026 diverse Gegenstände mit Farbschmierereien beschädigt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell