POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Hasselbach (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, gegen 10.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Hasselbach, Kölner Straße, einen 23-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung der entsprechenden Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

