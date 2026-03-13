POL-PDNR: Versuchter Diebstahl aus Kirche

Asbach (ots) - Am 12.03.2026 ereignete sich gegen ca. 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem PKW. Das Zweirad befuhr den Kreisverkehr in der Honnefer Straße / Talstraße in Asbach und kollidierte sodann mit dem PKW. Anschließend entfernte es sich von der Unfallstelle in Richtung Bennau, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An der Unfallstelle konnten Bruchteile des Frontscheinwerfers des ...

mehr