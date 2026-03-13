PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Versuchter Diebstahl aus Kirche

Scheuerfeld (ots)

Im Zeitraum, 11.03.2026, 11:00 Uhr bis 12.03.2026, 09:30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter, mittels eines normalen Haustürschlüssels, versucht das Schloss eines Opferstockes in der kath. Kirche aufzuschließen, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Dabei brach dieser Schlüssel ab und sperrte das Schloss. Es entstand lediglich Sachschaden. Anzeigenaufnahme erfolgt. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

