POL-PDNR: Verkehrsunfall-Flucht am Kaiserberg in Linz

Linz am Rhein (ots)

Am Abend des 12.03.2026 gegen 19:30 Uhr kam es am Kaiserberg in Linz am Rhein, kurz vor der Einmündung zum Roniger Weg, zu einer Verkehrsunfall-Flucht. Der bisher unbekannte Täter kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug, verursachte hohen Sachschaden und entfernte sich nach der Tat unerlaubt vom Verkehrsunfallort.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet etwaige Zeugen der Tat um Hinweise.

