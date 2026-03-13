PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall-Flucht am Kaiserberg in Linz

Linz am Rhein (ots)

Am Abend des 12.03.2026 gegen 19:30 Uhr kam es am Kaiserberg in Linz am Rhein, kurz vor der Einmündung zum Roniger Weg, zu einer Verkehrsunfall-Flucht. Der bisher unbekannte Täter kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug, verursachte hohen Sachschaden und entfernte sich nach der Tat unerlaubt vom Verkehrsunfallort.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet etwaige Zeugen der Tat um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein
Pressestelle
pilinz.wache@polizei.rlp.de
Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 12.03.2026 – 13:53

    POL-PDNR: Dieseldiebstahl aus mehreren LKW´s im Industriegebiet Horhausen

    Horhausen (Westerwald) (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 11.03.2026, ca. 20 Uhr, bis Donnerstag, 12.03.2026, ca. 05:45 Uhr wurde aus mehreren LKW insgesamt ca. 350 Liter Diesel entwendet. Hierfür verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufschneiden eines Maschendraht- und Stabmattenzauns Zutritt auf das Speditionsgelände und machten sich anschließend ...

  • 12.03.2026 – 12:33

    POL-PDNR: Diebstahl von Baustellengerät

    Steinebach/Sieg (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:30 Uhr, haben bislang Unbekannte von einer Baustelle in der Rosenheimer Str. in Steinebach/Sieg eine dort befindliche ca. 600 kg schwere Rüttelplatte der ausführenden Baufirma entwendet. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145, PHK ...

