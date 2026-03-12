Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Baustellengerät
Steinebach/Sieg (ots)
Im Zeitraum Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:30 Uhr, haben bislang Unbekannte von einer Baustelle in der Rosenheimer Str. in Steinebach/Sieg eine dort befindliche ca. 600 kg schwere Rüttelplatte der ausführenden Baufirma entwendet.
Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus
