Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieseldiebstahl aus mehreren LKW´s im Industriegebiet Horhausen

Horhausen (Westerwald) (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.03.2026, ca. 20 Uhr, bis Donnerstag, 12.03.2026, ca. 05:45 Uhr wurde aus mehreren LKW insgesamt ca. 350 Liter Diesel entwendet. Hierfür verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufschneiden eines Maschendraht- und Stabmattenzauns Zutritt auf das Speditionsgelände und machten sich anschließend an den Dieseltanks der Fahrzeuge zu schaffen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

