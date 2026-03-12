PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Dieseldiebstahl aus mehreren LKW´s im Industriegebiet Horhausen

Horhausen (Westerwald) (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.03.2026, ca. 20 Uhr, bis Donnerstag, 12.03.2026, ca. 05:45 Uhr wurde aus mehreren LKW insgesamt ca. 350 Liter Diesel entwendet. Hierfür verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufschneiden eines Maschendraht- und Stabmattenzauns Zutritt auf das Speditionsgelände und machten sich anschließend an den Dieseltanks der Fahrzeuge zu schaffen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 12.03.2026 – 12:33

    POL-PDNR: Diebstahl von Baustellengerät

    Steinebach/Sieg (ots) - Im Zeitraum Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:30 Uhr, haben bislang Unbekannte von einer Baustelle in der Rosenheimer Str. in Steinebach/Sieg eine dort befindliche ca. 600 kg schwere Rüttelplatte der ausführenden Baufirma entwendet. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-926 145, PHK ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:06

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Niederbreitbach (ots) - In der Zeit von Samstag, 07.03.2026, bis Montag, 09.03.2026, kam es in der Fockenbachstraße in Niederbreitbach zu einer Sachbeschädigung durch Aufsprühen von Graffiti. Der oder die bislang unbekannten Täter besprühten eine Grundstückswand mit einem Schriftzug und einer Zahlenkombination. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:09

    POL-PDNR: Tatverdächtiger nach Körperverletzungsdelikt vom 04.03.2026 identifiziert

    Betzdorf (ots) - Mit Pressemeldung vom 05.03.2026, abzurufen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6229524, erbat hiesige Dienststelle Zeugenhinweise zu einem Körperverletzungsdelikt, welches sich am Vortag im Bereich des Betzdorfer Busbahnhofs ereignet hatte. In diesem Zusammenhang konnte der Tatverdächtige nun identifiziert werden. Eine Zeugin der ...

    mehr
