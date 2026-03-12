Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 - Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Polizeidirektion Neuwied

Polizeidirektion Neuwied (ots)

Anzahl registrierter Straftaten rückläufig; Aufklärungsquote steigt

Für das Jahr 2025 weist die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz insgesamt 61.992 registrierte Straftaten aus. Davon entfielen 15.183 Straftaten auf den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Neuwied.

Im Landkreis Neuwied wurden 9.194 Straftaten registriert. Auf den Landkreis Altenkirchen entfielen 5.989 Straftaten.

Im Jahr 2025 konnten im Bereich der Polizeidirektion Neuwied 10.281 Straftaten aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote beträgt damit 67,7 Prozent und liegt um 2,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Die sogenannte Häufigkeitszahl, also die Zahl der erfassten Straftaten pro 100.000 Einwohner, beträgt 4.727 Fälle. Im Jahr 2024 lag dieser Wert noch bei 4.997 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Insgesamt wurden im Jahr 2025 7.473 Tatverdächtige registriert. Das sind 352 weniger als im Jahr 2024. Die Tatverdächtigen verteilen sich auf 349 Kinder, 711 Jugendliche, 478 Heranwachsende sowie 5.935 Erwachsene.

Weitergehende, detaillierte Informationen zur Polizeilichen Kriminalstatistik im Bereich der Polizeidirektion Neuwied können der beigefügten PDF-Anlage entnommen werden.

Ergänzend wird auf die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Koblenz vom 10. März 2026 sowie auf die Veröffentlichung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 9. März 2026 verwiesen.

