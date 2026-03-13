PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit Kleinkraftrad
Roller

Asbach (ots)

Am 12.03.2026 ereignete sich gegen ca. 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem PKW. Das Zweirad befuhr den Kreisverkehr in der Honnefer Straße / Talstraße in Asbach und kollidierte sodann mit dem PKW. Anschließend entfernte es sich von der Unfallstelle in Richtung Bennau, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An der Unfallstelle konnten Bruchteile des Frontscheinwerfers des flüchtigen Kleinkraftrads aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail an: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

