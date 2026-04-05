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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall auf der B27

Ludwigsburg (ots)

Am späten Samstagabend (04.04.2026), kurz vor Mitternacht, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B27 ortseinwärts von Bietigheim-Bissingen kommend. Ein 21-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr den linken der beiden Fahrstreifen, dahinter fuhr ein 19 Jahre alter Mann, ebenfalls in einem VW Golf. Zwischen den Einmündungen Mäurach und Monreposstraße wechselte der 19-jährige auf den rechten Fahrstreifen und setzte zum Überholvorgang an. Zeitgleich wechselte der vordere VW Golf ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen, sodass es zur seitlichen Kollision kam. Der VW des 19-jährigen Überholers wurde hierauf abgewiesen, schleuderte über die zweispurige Gegenfahrbahn und kam schlussendlich zwischen einem Baum und einer dort befindlichen Mauer zum Stehen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der überholte VW Golf blieb beschädigt auf der Gegenfahrbahn stehen. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus, der Sachschaden wird auf insgesamt 25.000 EUR geschätzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, ein Beifahrer im überholenden Golf verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden (Tel.: 07141 / 18-5353 oder Email: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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