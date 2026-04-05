Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fund eines verdächtigen Gegenstandes in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Am Ostersonntag (05.04.2026) gegen 16:30 Uhr wurde im Wohngebiet "Am Wolfsberg" in Vaihingen an der Enz ein verdächtiger Gegenstand in einem Vorgarten gefunden. Da als Inhalt ein Gefahrenstoff nicht auszuschließen war, befand sich ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei vor Ort. Es ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung von dem Gegenstand aus. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg verweist hiermit auf die Pressemitteilung der Stadt Vaihingen an der Enz (https://www.vaihingen.de/rathaus-service/aktuelles-presse/presse/711/keine-strahlung-gemessen)

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