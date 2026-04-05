PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fund eines verdächtigen Gegenstandes in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Am Ostersonntag (05.04.2026) gegen 16:30 Uhr wurde im Wohngebiet "Am Wolfsberg" in Vaihingen an der Enz ein verdächtiger Gegenstand in einem Vorgarten gefunden. Da als Inhalt ein Gefahrenstoff nicht auszuschließen war, befand sich ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei vor Ort. Es ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung von dem Gegenstand aus. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg verweist hiermit auf die Pressemitteilung der Stadt Vaihingen an der Enz (https://www.vaihingen.de/rathaus-service/aktuelles-presse/presse/711/keine-strahlung-gemessen)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 06:57

    POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall auf der B27

    Ludwigsburg (ots) - Am späten Samstagabend (04.04.2026), kurz vor Mitternacht, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B27 ortseinwärts von Bietigheim-Bissingen kommend. Ein 21-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr den linken der beiden Fahrstreifen, dahinter fuhr ein 19 Jahre alter Mann, ebenfalls in einem VW Golf. Zwischen den Einmündungen Mäurach und Monreposstraße wechselte der 19-jährige auf den rechten ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 06:57

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit einer schwer verletzten Person in der Heinkelstraße

    Ludwigsburg (ots) - Am Karsamstag, 04.04.2026, um ca. 13:30 Uhr befuhr nach bisherigem Ermittlungsstand der 67-jährige Fahrer eines Audi A4 die Heinkelstraße aus Richtung der B27 kommend in Richtung des Einkaufszentrums. Der 34-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr mutmaßlich vom Parkplatz des Einkaufszentrums ab und wollte links in die Heinkelstraße abbiegen. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren