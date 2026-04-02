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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Folgemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (01.04.2026, 16:50 Uhr) kam es zu einem versuchten 
Tötungsdelikt in Solingen.

(s. Pressemeldung vom 01.04.2026, 21:53 Uhr:" SG Gemeinsame 
Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: 
Versuchtes Tötungsdelikt in Solingen - 46-Jähriger sticht mit Messer 
auf zwei Männer ein" 
oder unter folgendem Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6248307 )

Dem tatverdächtigen, 46-jährigen Mann wird zweifacher versuchter 
Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung 
vorgeworfen.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen 
Haftrichter vorgeführt, der die Unterberingung des Mannes in der 
Untersuchungshaft anordnete.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt Patrick Scheffels Penders
Tel.: 0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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