Polizei Wuppertal

POL-W: SG Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Folgemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern (01.04.2026, 16:50 Uhr) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Solingen. (s. Pressemeldung vom 01.04.2026, 21:53 Uhr:" SG Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Versuchtes Tötungsdelikt in Solingen - 46-Jähriger sticht mit Messer auf zwei Männer ein" oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6248307 ) Dem tatverdächtigen, 46-jährigen Mann wird zweifacher versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Unterberingung des Mannes in der Untersuchungshaft anordnete.

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