Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberjettingen/Unterjettingen: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (05.04.2026) gegen 00:25 Uhr fuhren Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg zum Parkplatzgelände des in der Nagolder Straße in Oberjettingen ansässigen Discounters Kaufland. Nach einem vorherigen Hinweis aus der Bevölkerung sollte sich dort eine Gruppe von mehreren Fahrzeugführern ein Rennen liefern. Beim Eintreffen der Streife konnte eine entsprechende Gruppierung festgestellt werden, wobei dabei ein Pkw Mercedes-Benz, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, auf dem Parkplatz des Discounters mehrere Donuts drehte. Nachdem der Lenker die Polizei erkannte, beschleunigte dieser und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Im Zuge der Verfolgung fuhr der Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßenzüge sowohl in Ober- als auch in Unterjettingen und streifte schließlich während eines Anhalteversuchs in Oberjettingen das Fahrzeug einer Streifenbesatzung. Das flüchtige Fahrzeug konnte schlussendlich durch weitere hinzugezogene Streifen in Unterjettingen im Bereich der Haupt-/Bongartstraße zum Anhalten bewegt werden. Der 19-jährige Lenker wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Herrenberg verbracht. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde dessen Führerschein beschlagnahmt. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Beide Pkw blieben fahrbereit. Die Ermittlungen zum Sachverhalt hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

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